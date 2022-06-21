央行罕見調高存準率 吳中書：緊縮效果大於升息

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（中央社記者謝方娪台北21日電）央行6月理監事會決議升息半碼並同步調高新台幣存款準備率1碼，台灣金融研訓院董事長吳中書指出，調高存準率是過去很少引用的政策，緊縮效果將大於升息。

金融研訓院今天舉辦金融高階主管儲訓計畫（LEAP）暨國際化金融人才培育計畫（ITDP）聯合開班典禮，吳中書會後接受媒體採訪談到，美國聯準會（Fed）6月決議升3碼、台灣僅半碼，但央行同步啟動過去很少引用的政策，即調高存準率，此緊縮效果將大於純粹升息。

吳中書說，央行公布今年4月M2年增率上升至8.12%，相比以往落在3.5%至6.5%區間，現在M2年增率顯然高於平常水準，即民間貸款需求相當活躍，創造相對高的貨幣供給；但通膨的確是大壓力，CPI年增率已連3月飆破3%，「在此情況下，得犧牲一點流動性壓抑通膨」。

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他也指出，先前房市投機風氣有稍微上升的跡象，央行調高存準率，應是希望收回市場過多游資，讓流動性適度下降。另市場憂心緊縮貨幣政策可能影響經濟動能，吳中書認為，政府應會密切觀察經濟活動，不至於出現經濟放緩現象。

針對今年台灣經濟成長率，吳中書認為無法保4，是否低於3%還在觀察中，但他認為目前仍有3大有利因素支撐，第一，緊縮貨幣政策雖會帶來壓抑作用，但目前央行累計升息僅1.5碼，衝擊相對有限；第二，疫後服務業等相關產業可望逐步復甦；第三，民間投資並未出現趨緩現象，顯示民眾對未來市場仍看好。（編輯：林興盟）1110621