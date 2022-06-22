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聯電除息行情失靈 早盤下跌0.4元貼息

2022/6/22 09:19
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（中央社記者張建中新竹22日電）晶圓代工廠聯電除息行情失靈，股價開平震盪走低，早盤達新台幣45.9元，下跌0.4元，面臨貼息窘境。

聯電去年營運表現亮麗，營收與獲利同創新高，營收2130億元，歸屬母公司淨利557.8億元，每股純益4.57元，每股配發3元現金股利，創25年來新高，金額達374.46億元，預計7月14日發放。

外資在21日聯電除息前夕持續賣超2萬9695張，連續9個交易日共賣超逾20萬張，棄息賣壓沉重。投信與自營商21日則同步買超，呈土洋法人對作局面。聯電21日收在49.3元，上漲1.25元，漲幅2.6%。

觀察美股21日表現，道瓊工業指數大漲641.47點，漲幅2.15%；費城半導體指數上揚70.828點，漲幅2.75%。聯電美國存託憑證（ADR）攀高至7.97美元，上漲0.51美元，漲幅達6.8%。

儘管美股強勁反彈，但聯電今天股價表現疲弱，以平盤新台幣46.3元開出，早盤滑落至45.9元，下跌0.4元，面臨貼息窘境。（編輯：楊凱翔）1110622

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