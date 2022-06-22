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電子航運下殺金融翻黑 台股盤中大跌逾300點

2022/6/22 11:11（6/22 11:19 更新）
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台股22日盤中因電子權值股和航運股下殺、金融翻黑，大跌超過300點，回測15400點。（中央社檔案照片）
台股22日盤中因電子權值股和航運股下殺、金融翻黑，大跌超過300點，回測15400點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天盤中因電子權值股和航運股下殺、金融翻黑，大盤持續殺低接連失守15700點至15500點整數關卡，大跌超過300點，回測15400點。

儘管美股4大指數勁揚收高，台股今天因電子權值股拉回修正、航運股重挫、金融股翻黑，大盤開低走跌，接連失守15700點和15600點整數關卡，5日線15597點也失守，拉出一根黑K棒，接近吃掉21日破底翻大漲361點紅K棒，盤中持續殺低跌破15500點整數關卡。

到11時04分，台股加權指數來到15426.68點，大跌301.96點，跌幅1.9%，成交值來到新台幣1528.38億元。電子股盤中下挫2.13%，金融股翻黑跌1.45%，航運股盤中大跌逾3%。

晶圓代工龍頭台積電盤中再度失守500元大關，聯發科跌幅加深超過5%，聯電今天除息但呈貼息走勢，盤中跌超過3%，ABF載板三雄欣興、南電跌幅超過5%，景碩也跌逾4.5%，傳產股鋼鐵、電機機械盤中跌幅逾2%。

群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪指出，台股在21日大漲後今天殺低，盤中跌勢吃掉21日大漲紅K棒超過一半，電子股和航運股明顯走弱，航運股大跌主要受到貨櫃航運即期報價近來持續下跌、運輸業者將尋求重新談判長期合約消息衝擊。

展望台股後市，容逸燊預期台股上檔在15800點至萬六大關承壓，下一波看金融股是否能支撐大盤走勢。（編輯：楊蘭軒）1110622

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