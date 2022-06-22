Garmin加碼投資台灣 台南新廠挹注2成產能

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（中央社記者江明晏台北22日電）Garmin亞洲總經理王正偉表示，繼去年5月台南擴產後，近期也進駐新店寶高園區成立製造研發中心，目前集團不含產線，仍有500、600名的人力缺口，全年營收雙位數成長目標不變。

和泰汽車今天宣布，與車美仕及行政院農委會特生中心、導航商Garmin共同開發TOYOTA DRIVE+ CONNECT「動物出沒熱點」，將哺乳類（石虎）及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，降低對石虎及其他珍稀動物的危害。

Garmin亞洲總經理王正偉今天受訪時表示，Garmin加重投資台灣，繼去年5月投資台南，近期將進駐寶新店高園區，成立新一代製造研發中心，聚焦製造業新趨勢，例如工業4.0、大數據等，規模至少有百人。

他說明，Garmin既有90%產能都在台灣，台灣近期也達成1萬名員工的里程碑，占整體集團過半。

Garmin去年5月進駐台南南科樹谷園區擴產，投資約新台幣90億元，去年10月開始投產，目前員工數達1400人，今年9月預計可來到1800人，整體產能提升2成，紓解目前供需狀況，如果整體產線全開到位的話，產能將可翻倍。

他指出，Garmin持續徵才，因為台灣大環境仍為缺工問題所苦，目前集團不含產線，還有大概500、600名的人力缺口，去年集團就推出友善育兒政策，6歲前可月領育兒津貼1萬元，首創7天全薪陪產檢假等福利，「即使超出預算，仍要打造友善育兒的職場環境」。

Garmin去年力甩疫情干擾，營業額創歷史新高，即使今年上游零件受到中國封控影響，今年仍設定營收雙位數成長目標。

針對通膨是否影響穿戴消費市場，王正偉指出，Garmin屬利基型產品，且走「多樣、少量」的模式生產，一個月可生產多達2000種產品，疫情對路跑運動有比較大的影響，但相關銷量就轉到健康市場，對Garmin仍有好處。

他也強調，Garmin「要跟蘋果競爭不切實際」，是要找到對的路，其實在各地場景都可見到Garmin產品，且不乏被廣泛運用在軍事。（編輯：張均懋）1110622