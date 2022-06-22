未申報、短漏報金融遺產 符2條件裁罰倍數減半

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部今天表示，民眾在遺產稅申報期限屆滿前，已申請查詢金融遺產，並同意由稽徵機關統一回復資料者，未申報或短漏報存款、基金等，裁罰倍數由應納或漏稅額的1倍及0.8倍，減半為0.5倍及0.4倍。

財政部賦稅署今天召開例行記者會指出，現行「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」中的遺贈稅法部分，未申報或短漏報財產，是依稽徵機關掌握該財產難易程度，按應納或所漏稅額處倍數罰鍰。

不動產、車輛、上市或在證券商營業處所買賣的有價證券等，國稅局較易掌握，未申報處0.5倍、短漏報0.4倍；上述以外的其他財產，包含各類金融遺產，未申報處1倍、短漏報0.8倍。

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賦稅署指出，財政部自去年9月1日起，提供單一窗口回復金融遺產資料服務，納稅人申請查詢金融遺產，同意授權國稅局單一窗口回復者，稽徵機關已能掌握金融遺產；財政部主動檢討參考表，針對遺產稅，增訂屬金融遺產的裁罰規定，並自即日生效。

賦稅署表示，納稅人未依期限申報或已申報而短漏報的遺產，屬存款、基金、短期票券、人身保險、期貨、記名式儲值卡、電子支付帳戶，及已會同稽徵機關點驗及登記內容物的保管箱，於遺產稅申報期限屆滿前，已依規定申請查詢，並同意由稽徵機關統一回復金融遺產資料者，未申報裁罰倍數處0.5倍，短漏報處0.4倍，與現行不動產、車輛等財產裁罰倍數相同。（編輯：張均懋）1110622