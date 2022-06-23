期交所今年交易量拚逾3億口 下半年新規劃3項目上線

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台灣期貨交易所今天下午舉行股東常會，通過配發股東每股現金股利新台幣3.15元和股票股利1.4元，董事長吳自心評估，今年總交易量有機會超過3億口，是否再創高要觀察下半年政經情勢變化，期交所下半年在新商品、交易制度、結算制度均有新規劃。

期交所股東會由吳自心親自主持，展望今年，吳自心指出，今年期交所商品規劃以股價指數為主軸，推出具國內特色股權類商品，今年規劃持續擴大動態價格穩定措施適用於電子、金融和ETF選擇權。

在新商品方面，吳自心表示，6月27日將推出台灣半導體30指數期貨及航運指數期貨；交易制度方面，同日將電子和金融選擇權納入動態價格穩定措施，下半年擴大到ETF選擇權，預計到2023年底，所有商品納入動態價格穩定措施；結算制度方面，規劃7月25日國內店頭衍生性商品集中結算機制上線。

展望下半年，吳自心指出，今年截至6月22日止，累計總交易量約1.8億口，日均量約162萬7486口，下半年期交所審慎因應經濟趨勢，預估今年總交易量仍可超過3億口，是否再創新高，需觀察下半年政經情勢變化，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、COVID-19疫情、中國封控等變數。

中央社記者提問美國通膨升息對期貨市場影響，吳自心指出，期貨市場仍有一定熱度，儘管目前現貨市場日均量下滑約3成，期貨市場因有夜盤成交量增加挹注，日均量僅下滑約12%。

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期交所在營業報告書中指出，去年台灣期貨市場總交易量及日均量，分別較前年成長14.88%和15.35%，去年總交易量達3億9220萬2371口，日均量來到160萬7387口，均創歷史新高，而外資參與比重從前年的26.03%增加至31.46%，也創歷年新高；期交所去年稅後獲利新台幣31.87億元，每股基本純益7.59元。

期交所指出，去年台灣期貨市場總交易量也是5年內第3次超過3億口，去年4大主力產品包括台指選擇權、股票期貨、小型台指期貨、台股期貨。（編輯：張均懋）1110623