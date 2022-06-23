除權息旺季到 證交所籲投資人留意擔保品維持率

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（中央社記者潘智義台北23日電）台灣證券交易所今天提醒投資人，宜先設算手中股票除權息對擔保維持率的影響，以避免維持率不足，擔保品遭券商處分。

證交所透過新聞稿指出，除權息交易日之前6個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除（俗稱假除權息）。若投資人手中融資的有價證券權息較高，依規定計算整戶擔保維持率可能降低幅度較大，投資人宜留意持股部位的除權息時程。

證交所說明，現行投資人從事融資、融券交易的擔保維持率，係採每一信用帳戶的「整戶」擔保維持率合併計算，投資人如融資買進的股票遇有除權息時，為確保整戶擔保維持率達一定水準（目前為130%），依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第53條規定，除權息交易日之前6個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除。

依前述規定計算的整戶擔保維持率如低於130%，投資人將收到證券商發出「追繳」，該追繳屬於通知程序，投資人尚無須立即繳款，但如之後未於通知送達日（T日）起兩個營業日內（T+2日）補繳，且當日（T+2日）擔保維持率仍低於130%時，則次一營業日（T+3日）擔保品將被處分。

另外，若當日（T+2日）擔保維持率回升至130%以上，可暫不處分擔保品，但之後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，依規定自次一營業日處分擔保品。

台股近期適逢除權息旺季，且不乏配息較高的高殖利率有價證券，證交所提醒從事信用交易的投資人，應留意信用交易融資部位除權息情形。（編輯：張均懋）1110623