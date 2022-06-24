泰鼎-KY任命永續長 目標114年完成溫室氣體盤查

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（中央社記者江明晏台北24日電）PCB大廠泰鼎-KY今天召開董事會，除了訂定現金股利4元除息交易日為7月11日之外，也通過成立永績發展委員會及任命永續長，擬於114年3月完成溫室氣體盤查及外部查證。

泰鼎-KY今天召開董事會，訂定現金股利除息基準日相關事宜，110年度分派每股現金股利4元。普通股除息基準日訂定為7月17日，除息交易日為7月11日。

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為了接軌國際永續趨勢及推動永續發展事務，泰鼎-KY通過成立永績發展委員會及任命永續長，由執行長周瑞祥擔任永續長，獨立董事蘇朝琴、Jesadavat Priebjrivat擔任委員，統籌永續策略方向及布局，強化永續經營督導與管理。

泰鼎-KY同時訂定溫室氣體盤查及查證時程規劃報告，因應主管機關要求，擬訂於114年3月完成溫室氣體盤查及外部查證，完善碳排放盤查機制，為減碳政策奠立基礎。（編輯：楊凱翔）1110624