貼近國際行情 中鴻調降7月內銷盤價

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（中央社記者賴言曦台北24日電）中鴻今天開出7月內銷盤價及8至9月外銷盤價，每噸最多調降新台幣1500元及50美元。中鴻表示，面臨全球鋼價快速修正及低價進口料擾市，為提升下游競爭力並貼近國際行情，本次盤價順勢調降。

中鴻說明，7月內銷盤價為熱軋、冷軋每噸調降新台幣1500元，鍍鋅每噸調降1200元。8月、9月份外銷盤價依產品及地區別每噸持平至調降50美元，實際報價視當地市場行情而定。

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中鴻表示，目前各國中央銀行均以控制通膨為主要目標，美國聯邦準備理事會（Fed）6月15日宣布升息3碼，創1994年以來最大幅度，造成市場信心轉弱。

中鴻指出，當前仍處鋼鐵產業淡季，面臨全球鋼價快速修正，以及中國大陸、俄羅斯、印度、韓國等低價進口料擾市，為提升下游競爭力並貼近國際行情，順勢調降本次盤價，待中國大陸相關穩增長政策發酵後，預料下半年鋼市將能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季來臨。（編輯：張良知）1110624