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央行：6/24起調升金融機構準備金乙戶利率

2022/6/24 17:22
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（中央社記者蘇思云台北24日電）中央銀行6月16日宣布升息半碼，銀行已配合政策、調整存款牌告利率，考量銀行資金成本略升，央行今天宣布，即（24）日起調升金融機構準備金乙戶利率。

金融機構準備金乙戶並非針對一般消費者，而是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度。

金融機構存在央行的準備金可分為甲戶及乙戶兩個帳戶收存，央行官員解釋，銀行可動用甲戶資金做為日常週轉清算所需，沒有給息，乙戶不能自由動用，因此酌予給息。

央行表示，因為16日央行理監事會決議，各項政策利率自6月17日起，分別調升0.125個百分點，銀行也已配合調整存款牌告利率；為了反映銀行調升存款利率，央行自6月24日起，也調整金融機構存放央行的準備金乙戶（應提準備額的55%）存款利率。

央行說明，經過公式計算，源自活期性存款部分，調整為年息0.271%、調升0.127個百分點；源自定期性存款部分，調整為年息0.955%、調升0.135個百分點。

另源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，全部不給付利息。（編輯：張均懋）1110624

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