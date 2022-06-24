朱漢強出任集保董事長 傳林修銘接掌證交所

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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣集中保管結算所今天舉行股東會改選董事，並推舉現任總經理朱漢強出任董事長；現任董事長林修銘只擔任董事，外傳他是下一任台灣證券交易所董事長的熱門人選。

集保今天舉行股東常會，並進行第12屆董事、監察人改選，選舉結果朱漢強、林修銘、黃維誠、廖美祝、糜以雍、景廣俐及廖鴻圖7人當選董事；陳俊宏、黃崇哲及洪秀芬3人當選監察人。股東會後隨即召開董事會，會中推選朱漢強出任董事長，並聘任景廣俐為代理總經理。

集保去年財務因股市熱絡表現亮眼，合併營業收入首度突破百億，達新台幣103.22億元，稅後利益61.74億元，每股盈餘（EPS）14.03元，雙創集保成立以來新高；今天股東會通過每股配發現金股利4.2元及股票股利3.4元。

集保新任董事長朱漢強畢業於政大企管系，有台大商學研究所碩士及政大EMBA學歷，自85年進入集保結算所，歷經主秘、副總經理、總經理，迄今任職已逾20多年，證券市場歷練豐富，對集保結算所各項核心業務極為嫻熟。

朱漢強擔任集保結算所總經理以來，一方面持續推動數位業務，同時執行好享退與好好退休專案，落實普惠金融；另一方面強化資安防護與堅實資訊效能。

林修銘與朱漢強在集保結算所共事十餘年，對金融市場發展、科技應用趨勢及經營策略上，均有高度的共識和良好合作默契。

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林修銘畢業於台大政治系，有美國喬治華盛頓大學企管研究所學歷，自94年進入集保結算所服務，歷任副總經理、總經理、董事長，迄今任職已近17年，在任期間不斷重塑集保結算所的企業價值，引進敏捷式開發與數位思維，將數位DNA植入。

另外，疫情警戒期間，集保制定因應防疫召開股東會作業指引，並於短時間建置「視訊輔助股東會平台」，共計17家公司使用，今年優化該平台功能與穩定性，已有72家申請，順利完成63家，其餘9家將於下週舉行。（編輯：張均懋）1110624