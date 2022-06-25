台股下週傳產股東會壓軸 3族群上演除息行情

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股4大指數24日氣勢如虹，台股24日上漲128點收復15300點整數關卡，三大法人自營商近4日買超台股超過新台幣300億元，24日單日買超154億元更是罕見。

下週除了傳產股東會壓軸好戲登場，包括陽明和長榮等傳產、金控、電子科技3大族群也將上演除息行情；此外27日半導體和航運期貨上市，投信業下週也搶發太空衛星ETF拚商機。

美國民眾通膨預期心理略降，緩和聯準會（Fed）積極升息帶給投資人的憂慮，美股4大指數24日氣勢如虹，道瓊工業指數終場飆漲823.32點，或2.68%，收在31500.68點，標準普爾500指數勁揚116.01點，或3.06%，收在3911.74點。

以科技股為主的那斯達克指數大漲375.43點，或3.34%，收在11607.62點，費城半導體指數上漲115.729點，或4.45%，收在2718.470點。

台股加權股價指數24日上漲126.88點、收在15303.32點、漲幅0.84%，成交值新台幣2307.97億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計買超145.8億元，其中自營商買超154.22億元，投信買超20.91億元，外資及陸資賣超29.33億元。

相較外資法人本週不斷賣超台股，自營商逆勢積極加碼，根據統計，自營商近4個交易日連續買超台股達302億元，不僅21日大買台股80.4億元，24日單日更買超達154.22億元，超越去年6月23日約141.93億元，至少是1997年2月以來新高，相當罕見。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，自營商買超台股這麼多金額相當罕見，背後意義耐人尋味；不具名法人指出，通常自營商單日買超台股金額不會這麼大，幾十億規模就可讓市場側目，因為自營必須對券商獲利負責，且自營商本身也發行權證，自營罕見大買台股，後續有待觀察。

展望下週上市櫃公司大事，傳產族群股東會壓軸好戲登場，包括傳動元件大廠上銀和全球傳動不約而同在27日舉行股東會，東南水泥、中興電、嘉鋼、亞洲水泥、味全、聚隆、台肥、遠東新等傳產內需指標股，也將在下週舉行股東會。

下週傳產族群也將上演除息行情，根據統計，包括陽明、中石化、裕民等12檔個股將於27日除息交易，減少市值占發行量加權股價指數約25.77點，其中陽明市值減少約698億元，影響加權股價指數約22.65點。

另外台化、和大、台玻、正隆、長榮；金控股元大金、新光金、國票金；電子科技股包括群聯、台達電、日月光投控、南電、南茂、宏碁、南亞科、中華電、和碩等，也將在下週陸續除息。

此外，台灣期貨交易所將於27日推出台灣半導體30指數期貨及航運指數期貨；其中半導體30期貨標的，是台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數，成分股為上市及上櫃半導體類股市值前30大股票；航運期貨標的是證交所航運類股指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同產業。

全球首富馬斯克（Elon Musk）「星鏈計畫」如火如荼進行，鴻海集團日前也宣布進軍低軌衛星和太空領域；看好2040年太空經濟商機上看1兆美元，投信業下週也搶發太空衛星ETF拚商機。

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展望台股後市，儲祥生分析，近日美股走勢仍不穩，「很難掌握」，其中費城半導體指數回檔修正幅度近3成，連動關係密切的台灣和韓國股市也跟著受累弱勢，相較之下，中國大陸和香港股市則近期勁揚。

儲祥生表示，台股跌勢「應該差不多了」，且費半主要科技個股包括蘋果（Apple）、應用材料（Applied Materials）、高通（Qualcomm）、科林研發（Lam Research）等本益比仍維持高點，台積電股價走弱、本益比偏低「沒有道理」，下週台股築底靜待反彈契機。（編輯：郭無患）1110625