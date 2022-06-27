台機械業產值估年增1成 大老關注下半年通膨升息

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文預估，今年機械業產值可較去年成長10%左右，展望下半年機械和工具機產業景氣，產業大老均坦言，要觀察全球通膨升息變數。

下半年機械業景氣備受市場關注，魏燦文日前接受中央社記者電訪表示，下半年需觀察通膨和升息變數，對於機械業供應鏈、產品交期時程、原料供應等都會產生影響。

他分析，因為通膨升息導致原物料價格上漲，供應鏈拉高存貨因應，使得原物料供應吃緊及長短料，也會造成假性需求，供應鏈不穩定，產品交期也會拉長，為抑制通膨的升息措施也會增加產業成本，市場物價跟著劇烈波動。

魏燦文指出，短期內通膨和升息變數恐無法有效解決，下半年部分產品業績表現可能不會較去年同期好，景氣熱度有降溫的跡象，不過大部分產品出貨穩健，預估今年機械業產值可較去年成長10%左右。

傳動元件大廠上銀集團總裁卓永財也向記者表示，美國通膨和升息、俄烏戰爭、日圓大貶等大環境變化，都會影響企業經營。

展望下半年工具機景氣，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲向記者表示，需觀察中國COVID-19疫情、俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、通膨升息等變數，期待下半年市況轉機浮現。

士林電機總經理謝漢章也坦言，下半年需觀察全球通膨是否進一步帶動大宗原物料價格和運費續揚，全球通膨是影響全球經濟與產業景氣的關鍵變數， 他預估，通膨影響短則半年、長則可能2年。

謝漢章表示，全球通膨壓力下，部分自動化產品、伺服馬達、變頻器等控制器、關鍵零配件和半導體晶片供應吃緊，是否緩解仍需觀察。（編輯：郭無患）1110627