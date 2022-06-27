集保今推i查詢平台 即時掌握票券單據電子資訊

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（中央社記者潘智義台北27日電）為協助票券市場完成成交單據電子化遞送最後一哩路，集保今天推出全新「集保i查詢平台」，提供投資人透過電腦、手機、平板，以電子郵件連結或登入平台，即時接收票券成交單據等資訊。

台灣集中保管結算所發布新聞稿指出，因應疫情，針對票券市場推出「集保i查詢平台」，正可減少實體接觸風險，真正達到零接觸、零落地、零紙本、高效率的數位服務。

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集保結算所朱漢強董事長表示，集保配合票券公會需求，持續以金融科技及創新思維打造票券市場優質數位化環境，自融資性商業本票（CP2）無實體化以來，陸續推出初級市場發行e鍵完成、次級市場票券商與保管機構間法人對帳、票券商間成交單據電子化，以及票券市場管理資訊（CRM）等服務，具體實踐ESG（環境永續、社會參與、公司治理）行動方案。

票券公會票券業務委員會主任委員，兆豐票券總經理蔡燿光指出，為提供市場發行人及投資人更有效率的服務，票券公會與集保共同推動初級、次級市場交易文件數位化服務，隨著市場透過商業本票融資的需求愈來愈高，因應疫情，善用數位工具，也是大家努力的目標，期望投資人可以多加使用，共同打造低碳高效的金融環境。（編輯：郭無患）1110627