海尼根買下三洋維士比屏東廠 將在台灣生產啤酒

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（中央社記者張璦台北27日電）啤酒釀造商海尼根今天宣布，與三洋維士比集團達成合作協議，將接管其子公司台灣龍泉鑽興業，位於台灣屏東縣內埔鄉啤酒廠的多數所有權和管理權，布局在地生產；這項交易案將讓海尼根成為台灣首家國際啤酒釀酒商。

海尼根（Heineken N.V.）指出，這項交易案將使海尼根成為台灣第一家國際啤酒釀酒商，與此同時，交易已獲得經濟部投資審議委員會的批准，不過，目前尚未完成交割條件，財務交易條件不予披露。

海尼根主管表示，台灣高端啤酒市占約為總市占的1/4，且呈現逐年成長態勢，而海尼根是市場上排名第一的進口啤酒品牌。

針對投資台灣原因，海尼根主管指出，台灣是海尼根在亞太區的戰略市場，且為亞太地區最大的出口市場，同時更是僅次於美國的世界第2大出口市場；海尼根在台超過20年，希望透過布局在地生產，拉近與消費者的距離。

海尼根主管表示，與台灣元素結合的商品，比如融入台灣水果，也將是未來在地生產的評估品項之一；不過，為確保保留全球標準化的釀造技術，將適時評估在台啟動釀造啤酒的時間。

1987年，海尼根公司將旗下海尼根啤酒品牌引進台灣，2002年海尼根正式成立台灣分公司，目前在台共有6個辦公室，總公司位於台北，現階段每年營收達新台幣60億元。（編輯：潘羿菁）1110627

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