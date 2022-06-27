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緯穎馬來西亞廠2期工程動工 拓伺服器主機板產線

2022/6/27 14:53
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（中央社記者潘智義台北27日電）雲端資料中心設備供應商緯穎科技今天宣布，馬來西亞柔佛州的伺服器組裝廠第2期工程正式動工，拓展伺服器主機板生產線，今天在柔佛州士乃機場城舉行動土儀式。

緯穎馬來西亞的第一期整機櫃組裝廠預計將於2023年第1季度完工，第2期伺服器主機板廠也將在2024年投入運作。

緯穎透過新聞稿說明，2021年12月啟動馬來西亞廠的第一期工程，打造伺服器整機櫃組裝廠。隨著今天的第2期伺服器主機板生產線正式動工，將使緯穎馬來西亞廠成為其全球製造的樞紐之一，具備完整的伺服器主機板以及整機櫃組裝產線，提供一站式服務，因應超大型資料中心與日俱增的服務需求。

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緯穎科技總經理張順來表示，緯穎伺服器整機櫃組裝廠在去年底動工，本次新廠的建造將導入新世代技術，並以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證（Green Building Index （GBI） GOLD certified） 的最高標準進行，實現智慧製造，展現對永續環境和經營的承諾。

Meta全球供應鏈總監Sandeep Jayaram透過新聞稿指出，Meta和緯穎的合作關係自2012年開始以來逐年加強，感謝緯穎的深入合作，在已有的信任和透明基礎上，實現業務目標。（編輯：郭無患）1110627

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