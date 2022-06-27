景氣不確定性升溫 國泰金下修台灣經濟成長率至3.4%

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國泰金表示，考量景氣不確定性升溫、歐美力抗通膨等因素，把台灣今年經濟成長率從原先3.7%下修到3.4%，除非美國、中國經濟動能明顯下滑，不然今年應該「保三」無虞。

國泰金今天線上舉行第2季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，團隊把台灣今年經濟成長率預測從3.7%下修到3.4%，整體區間範圍為2.8%到4.2%。

徐之強點出下修的3個原因，第一，全球各主要預測機構陸續下修全球經濟成長率；第二，能源、基本金屬上半年價格走高，通膨壓力走高，導致美國聯準會（Fed）積極升息，美國今年經濟成長率預期也比先前下修，因此下修台灣經濟成長率；第三，國內經濟因疫情升溫影響民間消費復甦。

展望台灣下半年景氣，徐之強指出，雖然出口動能可能受到國際景氣下行風險影響而減緩，但是投資動能、第2季的遞延性消費可能在下半年復甦，團隊預期今年經濟成長率應可「保三」。例外情形是美國今年經濟成長率比Fed預期的1.7%下修很多，或是中國下半年再度因疫情實施強力的封控措施，台灣經濟成長率才有可能不保三。

至於央行利率政策的步調與影響，徐之強分析，台灣央行3月升息1碼後，6月轉為升息半碼並搭配存準率調升1碼，後者大概可收回新台幣1300億元，銀行可放貸金額下降，比較直接影響的是股市、房市資金動能。

徐之強也說，最近M1B年增率跟M2年增率的差距已很接近、只差0.6%，相比去年2月時兩者可差到9%以上，反映央行今年以來對資金的緊縮政策已發揮不少效果。

至於央行是否9月還會再升息，徐之強表示，團隊沒有特別預測下半年升息次數跟幅度，但關鍵還是要看國內外通膨情勢。台灣央行預估今年第2季CPI年增率3.45%、第3季下降為2.81%，不過，國泰團隊認為台灣CPI要到今年第4季才有機會降到3%以下。

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徐之強認為，如果第3季CPI年增率沒有如央行預期逐漸下滑、或還飆到3.5%，團隊預期那央行9月還會繼續升息，預估台灣央行應該仍採半碼升息步調，不會太過激烈。

近期資本市場修正不少，國泰金投資長程淑芬表示，全球股市今年回檔不少，台灣跟韓國因市場流動性較高，難免成為提款機，在股市下跌階段，中小型股、績優股確實跌幅深，投資人可以從未來2年基本面不錯、股價本益比合理的績優股再逢低布局。（編輯：黃國倫）1110627