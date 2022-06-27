台股重拾信心 法人：有望反彈挑戰月線

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（中央社記者賴言曦台北27日電）受美股反攻激勵，台股今天由電子、航運帶動強勢反彈，終場上漲244.69點，收在15548.01點。法人認為，季底基金經理人開始重新調整股債資產配置，預料將帶動美股走升，支撐台股震盪反彈挑戰月線16079點。

台股今天開高震盪，盤中一度突破15600點關卡，終場台積電遭逢賣壓跌落500元關卡之下，指數以15548.01點作收，上漲244.69點，漲幅1.6%，成交值新台幣2392.14億元。

電子權值股方面，台積電一度大漲19.5元，收復500元整數關卡，但尾盤賣壓調節，終場以498.5元作收，上漲12元，漲幅2.47%；其餘包含國巨、群創、友達、世芯-KY等漲幅都在4%以上，元宇宙概念股持續強勢。

市場今天聚焦在陽明填息表現，陽明開盤不久即攻上漲停86.1元，填息幅度達39%，為貨櫃三雄除息帶來正面示範作用；市場買氣回籠也推升長榮及萬海攻上漲停，分別以108.5元及128元作收，推升航運類股指數大漲3.26%。

資深分析師王兆立認為，美國最新數據顯示民眾通膨預期心理略降，緩和美國聯邦準備理事會（Fed）積極升息帶給投資人的憂慮，且隨著季底到來，基金經理人開始將股債資產配置再平衡，美股未來一週可能出現反彈行情，有利台股震盪走揚。

王兆立認為，在美股反彈行情帶動下，台股短期有望向上挑戰月線16079點；至於這波反彈能否上攻季線16443點，要視包含美國個人消費支出物價指數（PCE）、美國第1季國內生產毛額（GDP）季增率、美國6月製造業採購經理人指數（PMI）等經濟數據，是否能為市場帶來信心加持的消息。（編輯：張良知）1110627