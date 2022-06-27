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用電大戶電價漲15% 中鋼估每年成本多8億

2022/6/27 21:00
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（中央社記者賴言曦台北27日電）電價調漲定案，7月1日起產業用電大戶漲15%。國內鋼鐵業龍頭中鋼表示，初步估算每年約增加新台幣8億元成本。其他鋼鐵業者認為，今年鋼鐵業景氣不好，國際原料波動又大，電費調漲成本更難轉嫁。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%。

有鋼鐵業者坦言，如果漲價議題是放在去年，那還可以接受，因為去年景氣還不錯，但今年遭逢高通膨導致鋼品需求放緩，第2季旺季不旺，第3季則要面對昂貴電價，且衍生的成本轉嫁下游不容易，為營運帶來壓力。

中鋼指出，中鋼去年總用電量約50億度，廠內汽電共生系統自發電比例約為55%，若依特高壓用戶流動電費調漲15%計算，中鋼初估每年會增加8億元成本，但詳細成本有待台電公告各時段電價的調整情況才能精算得知。

面對電費調漲後的因應作法，中鋼表示，會持續落實節約能源工作，包括使用高效率設備、精進能源使用管理、持續執行節能方案等，以降低公司營運成本，並加速儲能系統建置，強化廠內供電系統韌性。（編輯：張良知）1110627

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