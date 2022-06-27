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公股行庫年底前簽赤道原則 財部：目前剩1家未完成

2022/6/27 22:55
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（中央社記者謝方娪台北27日電）面對2050淨零轉型目標，ESG（環境、社會、公司治理）備受重視，財政部表示，今年底前公股行庫將全數完成簽署赤道原則，截至目前僅剩一家公股行庫尚未完成簽署。

由財政部ESG倡議平台擔任指導單位、金融研訓院與英國在台辦事處合作開辦的「台英永續金融培訓合作倡議－2022永續金融專業人才培訓計畫」第一班今天舉行結業暨授證典禮。

財政部政務次長阮清華、金融研訓院董事長吳中書、金融研訓院長黃崇哲、第一金總經理陳芬蘭及英國在台辦事處經濟處長Shyam Desai皆到場恭賀27名公股金融業學員通過評核。

阮清華表示，今年3月國發會公布台灣2050淨零排放路徑圖，財政部先前也建立9大公股金融事業ESG倡議平台，以ESG資訊揭露、責任金融、環境與社會績效等作為主軸，預定今年底公股行庫全數完成簽署赤道原則、各行庫最少要發行一檔綠色或可持續發展債券等。

阮清華透露，現在只剩下一家公股行庫預定9月要簽署赤道原則，其他全數已完成簽署。

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吳中書及黃崇哲均肯定參與學員提案將ESG概念轉為金融業商機，盼將來各學員將草案帶回到各泛公股銀行，化為真正營業收入、落實永續金融，有效發揮銀行業促進社會永續發展的重要角色及功能。

金融研訓院表示，第一屆27名學員皆來自公股行庫及周邊事業單位，第二期永續金融專業領航培訓計畫即將於今年8月下旬開辦，屆時將開放民營金融機構參訓。（編輯：趙蔚蘭）1110627

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