集保e手掌握連結銀行今年新增土銀及台新銀

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（中央社記者潘智義台北28日電）為因應投資人對資產整合服務多元需求，台灣集中保管結算所今天宣布，集保e手掌握App「連結銀行」功能持續擴增服務範圍，今年再新增土地銀行及台新銀行2家合作銀行。

集保結算所董事長朱漢強透過新聞稿指出，集保e手掌握App兼具電子化證券存摺及資產整合服務功能，迄今開通數已突破330萬戶，較去年同期成長逾43%。

朱漢強說，集保e手掌握App除了提供便利服務，也兼顧資訊安全，於5月底推出email及手機雙重驗證功能，提升身分驗證機制的強度。

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集保指出，集保e手掌握App「連結銀行」上線合作銀行達13家，而去年首波合作銀行中，中國信託銀行近期更進一步開放所有一般台外幣活存帳戶資料予投資人，用戶將能更輕鬆地體驗資產整合服務帶來的便利。

集保解釋，目前合作銀行已囊括前15大本國銀行中的13家，隨著資產整合範圍日趨完整，使用「連結銀行」功能的用戶持續成長，其中，逾兩成綁定超過2間以上的銀行，用戶平均每月向合作銀行發送超過100萬次示警資料進行資料查詢。（編輯：郭無患）1110628