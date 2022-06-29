台積電早盤下跌4.5元 市值滑落至12.78兆
2022/6/29 09:24（6/29 09:37 更新）
台積電29日股價走勢疲弱，早盤達新台幣493元，下跌4.5元，市值滑落至12.78兆元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹29日電）美股重挫，費城半導體指數下跌2.63%，台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣493元，下跌4.5元，市值縮水1166億元，滑落至12.78兆元。
由於通貨膨脹飆高，美國消費者信心下跌至一年多來最低點，投資人對經濟恐陷衰退疑慮升高，美股全面收低。道瓊工業指數下挫491.27點，跌幅1.56%；那斯達克指數下跌343.01點，跌幅2.98%；費半指數下跌71.402點，跌幅2.63%。
台積電美國存託憑證（ADR）滑落至84.34美元，下跌1.52美元，跌幅約1.77%，市值4374.17億美元，居全球第11高。若以台積電28日收盤價新台幣497.5元計，台積電ADR溢價約0.49%。
台積電今天股價同步滑落，早盤達493元，下跌4.5元，市值縮水1166億元，滑落至12.78兆元，並影響大盤指數約37點。
台積電今年受惠製程技術領先優勢，將掌握高效能運算需求成長商機，營收可望成長30%。台積電先進製程進展順利，3奈米將於今年下半年量產，2奈米預計2025年量產。（編輯：楊蘭軒）1110629
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