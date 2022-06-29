通膨飆消費信心低落 美股軟腳道瓊下挫491點

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受消費信心數據欠佳影響，美股28日開高走低，道瓊工業指數終場下挫491點，標準普爾500指數和那斯達克綜合指數跌幅分別達2%、3%。圖為華爾街路標。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月29日

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）美股今天開高走低，道瓊指數終場下挫491點，標普500指數和那斯達克指數跌幅分別達2%、3%。最新消費者信心數據欠佳，打擊投資人情緒，美股熊市反彈無以為繼。

道瓊工業指數早盤一度勁揚446點，之後掉頭向下，終場下挫491.27點，跌幅1.56%，收在30946.99點。標準普爾500指數下跌78.56點，跌幅2.01%，收在3821.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫343.01點，跌幅2.98%，收在11181.54點。

美股變盤轉折點是經濟評議會（The Conference Board）公布6月消費者信心數據。在物價高漲、利率走升的環境中，消費者信心指數從5月的103.2下滑至98.7，創去年2月以來新低；消費者對所得、景氣、勞動市況短期展望驟降至近10年來最低點，反映民間普遍預期經濟將陷入衰退。

經濟評議會同時公布，接受調查的消費者預期未來12個月通貨膨脹率達8%，創1987年8月數據開始彙編以來最高水準。

上週公布的另一份消費者信心數據也極不理想。密西根大學美國6月消費者信心指數終值為50，創數據彙編以來新低。

消費者信心低落衝擊零售股表現，梅西百貨（Macy's）與家得寶（Home Depot）股價跌幅都超過4%。耐吉（Nike）股價跌幅直逼7%，這家運動用品大廠上季營收持平、獲利下滑，本季財測不如市場預期。

科技權值股表現欠佳。亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）母公司Meta股價分別跌逾5%，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Googlea母公司Alphabet跌幅都達3%左右。

費城半導體指數下挫2.63%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅近1.8%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）跌幅分別達6.2%、5.3%。

標普500指數能源股勁揚2.7%，是11大類股中唯一收紅的族群。中國宣布鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，可能有助全球經濟回穩，帶動國際油價走揚，能源股跟著沾光。

聯邦準備理事會（Fed）積極升息以期壓制處在40年高點的通貨膨脹，美股失去貨幣政策支撐，這半年來有如洩氣的皮球。標普500指數6月稍早陷入 熊市 牛市、熊市小百科 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。

熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。 看更多 關閉 （空頭市場），也就是從前波高點回檔逾20%，上週強勢反彈，主要因投資人期望經濟數據欠佳促使聯準會稍微淡化鷹派（主張緊縮貨幣政策）色彩。

美股3大指數上週止住週線連3黑，但在欠缺明確利多的情況下，大盤是否已觸底仍有待觀察。

道瓊指數與標普500指數年初以來分別重挫14.8%、19.8%，後者朝1970年以來最糟上半年表現邁進。受科技股拖累，那斯達克指數同期跌幅達28.5%。

聯準會今年已3度升息，美國房貸利率衝上逾13年來最高水準，今天公布的4月房價數據顯示美國房市略微降溫。

衡量大都會區住宅平均售價的標普核心邏輯凱斯-席勒（S&P CoreLogic Case-Shiller）全美房價指數較去年同期上漲20.4%，略低於3月的20.6%，漲幅連4個月擴大後縮小，COVID-19大流行期間欣欣向榮的房市可能出現轉折。（編輯：陳政一）1110629