中國大幅放寬隔離限制 密接者及入境者減至7+3

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（中央社台北28日電）中國大幅放寬隔離限制。中國國務院今天公布，將密切接觸者及入境人員隔離時間從「14+7」調整為「7+3」，減少7天集中隔離及4天居家監測；密接者的密接者由集中隔離改為居家隔離。

中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情聯防聯控機制綜合組今天通報「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，強調繼續全面落實「動態清零」總方針，但放寬部分防疫隔離措施。

密切接觸者及入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，解除集中隔離醫學觀察前不需雙採雙檢。

密切接觸者的密切接觸者從「7天集中隔離醫學觀察」，調整為「7天居家隔離醫學觀察」。

新方案提及，將封控區管控區和中高風險區兩類風險區域，統一為中高風險區的概念，形成新的風險區域劃定及管控方案。

高風險區實行「足不出戶、上門服務」，連續7天無新增感染者降為中風險區；中風險區連續3天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近7天內有高風險區旅居史人員，採取7天集中隔離醫學觀察。

中風險區實行「足不出區、錯峰取物」，連續7天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近7天內有中風險區旅居史人員，採取7天居家醫學觀察。

低風險區指中、高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區，實行「個人防護、避免聚集」。其他地區對近7天內有低風險區旅居史人員，需3天內完成2次核酸檢測。

新方案提到，要增加風險職業人群核酸檢測頻率，與入境人員、物品、環境直接接觸的人員核酸檢測將調整為每天1次。對人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從業人員核酸檢測調整為每週2次，並增加抗原檢測作為疫情監測的補充手段。

新方案明確指出，要根據風險大小，按照分級分類的原則，確定區域核酸檢測的範圍和頻率。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110628