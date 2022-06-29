英特爾成立晶圓代工雲端聯盟 亞馬遜微軟大廠助威

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（中央社記者張建中新竹29日電）英特爾晶圓代工服務（IFS）今天宣布成立雲端聯盟，將在雲端實現安全的設計環境，透過利用巨量隨選運算的力量，改善代工客戶的設計效率，同時加速產品上市時間。

英特爾（Intel）今天發布新聞稿指出，這項計畫的初始成員包含領先的雲端供應商亞馬遜Amazon Web Services和微軟Microsoft Azure，以及電子設計自動化（EDA）的主要廠商。

英特爾晶圓代工服務事業群總裁塔庫爾（Randhir Thakur）說，藉由汲取以雲端為基礎設計環境的可擴展性，IFS雲端聯盟將能夠更廣泛地使用英特爾的先進製程和封裝技術。

塔庫爾表示，英特爾和領先雲端供應商與EDA工具供應商的合作關係，將提供一個靈活且安全的平台，客戶可以在經過生產驗證的雲端設計環境之中，即時拓展運算需求。

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英特爾指出，透過雲端聯盟，IFS將與合作夥伴聯手確保EDA工具已對雲端擴展性優勢最佳化，同時滿足英特爾製程設計套件的要求。

另外，英特爾表示，藉由與EDA供應商如Ansys、Cadence、Siemens EDA和Synopsys合作，為客戶在雲端環境使用所選擇的EDA工具和流程，提供一條安全且可擴展的道路。其成果就是在代工平台上提供隨選硬體，讓設計人員能夠以更好的資源管理、上市時間和成果品質適應更大的工作負載。（編輯：楊凱翔）1110629