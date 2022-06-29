霹靂紀念展追思八音才子 聖石傳說素還真再上大銀幕

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（中央社記者江明晏台北29日電）感念「八音才子」黃文擇為台灣布袋戲文化的付出與貢獻，霹靂國際多媒體策劃的「咱 江湖再見」紀念展將開放參觀，全台27家影院的暑假檔期間也將再映「聖石傳說」、「素還真」。

霹靂今天發布新聞稿宣布，感念已故霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇為台灣布袋戲文化的付出與貢獻，特別於7月1日黃文擇的冥誕，於全台27家影院的暑假檔期間再映2000年首部國片票房破億的「聖石傳說」，及2022年入圍台北電影節的「素還真」。

由霹靂國際多媒體策劃的「咱 江湖再見」八音才子黃文擇紀念展將於7月6日下午12時起免費開放參觀，展覽地點為國家電影及視聽文化中心，展覽期間也搭配「聖石傳說」、「素還真」兩部電影放映。

霹靂指出，這次展覽不同以往用木偶作為切入角度的策展設計，是以黃文擇歷年來的表演藝術帶出展覽軸線，如配音口白、經典劇集、口碑電影「聖石傳說」及「素還真」等，來緬懷其對於藝術界的貢獻，觀迎戲迷前往追思參觀。

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在展區規劃上，一樓場域以黃文擇生平大事紀為脈絡，陳列其一生在布袋戲領域的探索與嘗試，如何一步步奠定八音才子美名的歷程。包含首次展出34年前「霹靂金光」素還真初登場的珍貴原稿，與親友、戲迷生活點滴的照片，呈現出黃文擇大師戲中武林，戲外人生的不同樣貌。

二樓則全日輪播黃文擇大師重要的訪談影片，另設置有錄音互動體驗裝置，只要唸出霹靂經典收幕口白「請繼續收看黃文擇布袋戲」，即可收藏黃文擇大師配音的角色來電答鈴。（編輯：蘇志宗）1110629