升息循環助攻 彰銀：利差擴大效益有助第2季獲利

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（中央社記者張璦台北29日電）彰銀第1季法說會今天登場，首季稅後盈餘新台幣23.77億元，年增22.16%；隨台灣、美國相繼升息，首季存放利差1.22%、淨利差0.91%，利差擴大效益已經逐漸浮現，第2季獲利可期。

彰化銀行今天舉辦2022年第1季法人說明會，會中公布首季營運概況，稅後盈餘23.77億元、年成長22.16%，每股盈餘（EPS）0.23元；資產品質方面，逾放比降至0.29%；檢視資本水準，資本適足率為14.84%。

彰銀指出，今年以來，美國聯準會（Fed）已升息6碼，台灣央行1.5碼，升息循環之下有望提高淨利差（NIM）、存放款利差（Spread），儘管存款業務成本增加，放款成長減緩，且市場不確定因素多，但對營運持樂觀態度，也會觀察後續市場走勢，適時調整資產配置。

法人關注盈餘成長和利差效益何時顯現，彰銀指出，獲利成長原因在於，預期升息下，持續優化放款結構，適時布局債券投資部位，加上美、台3月啟動升息，利差效益配合放款利率從定價期間調整後，陸續顯現、擴大。

彰銀表示，第1季存放利差1.22%，淨利差則為0.91%，分別比去年同期成長4個、5個基本點（bp），截至5月更進一步提升，今年第2季獲利可望優於首季表現。

彰銀指出，升息循環挹注上半年利差，存放款規模和債券部位增加，讓利息淨收益顯著成長；央行調升存款準備率1碼，可運用資金略為減少，但目前彰銀資產配置得宜，對整體利息淨收益影響相對有限。

至於在國內疫情、央行升息升準之下，是否修正全年放款目標，彰銀表示，台灣經濟朝正向發展，企業放款方面，彰銀持續聚焦廠房地貸款等，個人放款承作原則慎選區段位置優質擔保品，今年動能維持成長，放款會較去年增加。

展望下半年土建融市場和房貸業務，彰銀表示，央行自3月開始升息，國內房貸、土建融利率上揚，購屋民眾、建商負擔加大，且央行、金管會先前端出相關管制措施，加重銀行對於土建融放款的壓力。

與此同時，鋼筋、水泥等營建成本續居高檔，缺工問題持續，建商放緩建案的開發，彰銀指出，在利息負擔增加、建案開發降溫之下，估計下半年房貸和土建融市場需求會放緩。

彰銀年初因應銀行法72之2條，針對非自住型房貸進行結構調整，截至5月底，個人房貸餘額約3882億元，較去年底微幅成長，且以自住剛性需求客群為主，受升息、疫情影響有限。

台股操作方面，彰銀指出，將持續關注經營穩健、基本面展望佳的價值股，在投資價值浮現時，伺機布局；債券方面嚴控存續期間，並透過避險工具控制投資部位和評價風險，後續伺機在利率循環高點進行加碼。

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針對下半年景氣，彰銀表示，俄烏戰爭膠著，西方對俄擴大經濟制裁，全球能源、食物價格盤旋高檔，歐美料將繼續加快升息、打擊通膨，全球經濟成長動能降溫疑慮浮現，為金融市場帶來較大波動，須密切關注下半年主要國家通膨走勢。

國內方面，隨疫情趨緩，帶動下半年消費動能增強，但全球主要經濟體景氣擴張力道放緩，台灣製造業對未來景氣看法轉趨謹慎，恐抑制出口和投資成長力道，整體而言，內需、外需正負面抵消，預期下半年經濟溫和成長。（編輯：張均懋）1110629