更多編輯台推薦新聞：
隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登會北約秘書長 宣布美軍對歐洲陸海空三方增援
首頁 / 產經

上半年民間參與公共建設簽約近2000億元 全年拚新高

2022/6/29 18:15（6/29 18:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財政部29日公布上半年民間參與公共建設成效，總簽約件數56件，金額達新台幣1954億元。圖為台北市建設案一景。（中央社檔案照片）
財政部29日公布上半年民間參與公共建設成效，總簽約件數56件，金額達新台幣1954億元。圖為台北市建設案一景。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北29日電）財政部今天公布上半年民間參與公共建設成效，總簽約件數56件，金額達新台幣1954億元，已超越去年整年金額；官員表示，目前在議約中的案子，規模約達400億元，若順利招商成功，今年全年簽約金額有望創下新高。

財政部推動促參司今天舉辦例行記者會指出，儘管受COVID-19疫情影響，民間參與公共建設仍在今年上半年繳出亮眼成績，截至6月底，已簽約1954億元，超越去年1888億元簽約金額，預估今年全年簽約金額可寫下新高紀錄。

推動促參司表示，據統計，上述56件民參案件，依促參法辦理簽約達34件，金額360億元，其中以台中市政府簽約164億元最佳，主要是「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」投資金額高達157億元，經濟部暫以簽約87億元居次。

與此同時，推動促參司指出，依其他法令辦理案件以高雄市政府簽約620億元最佳，高雄市也穩坐上半年招商王，其中「多功能經貿園區特貿三都市更新案（北基地）」，投資金額高達397億元。

今年截至6月底，依促參法辦理已簽約案件中，「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」以簽約金額高達157億元居榜首，第2名是「台南市新市區統一大型物流中心BOO案」，金額54億元，辦理機關為經濟部；第3名為「桃園北區水資源回收中心再生水有償BTO計畫」，金額47億元，桃園市政府為辦理機關。

依其他法令辦理的已簽約案件，以「高雄市多功能經貿園區特貿三都更案」397億元居冠，其次是「台北市北投區軟橋段91地號市有土地設定地上權案」，簽約金額309億元，排名第3為「高鐵桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，金額達273億元。

此外，「111年民間參與公共建設招商大會」將於7月1日下午2時，於南港展覽館2館登場，將釋出今年下半年至明年上半年投資商機82案，金額達2245億元。

推動促參司指出，82件商機案源中，依促參法辦理者共計46案，計畫規模約480億元，以交通建設9件、運動設施9件及文教設施7件，為案件數最多的前3名公共建設類別。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

個案計畫規模前3名分別為教育部「八德智慧健康創新園區BOT案」，金額125億元；國軍退除役官兵輔導委員會「宜蘭榮民文化藝術館BOT案」，金額84億元，行政院農業委員會「嘉義市阿里山林業村BOT案」，金額57億元。

此外，運用大眾捷運法等其他法規辦理，引進民間投資的案件有36件，規模逾1765億元，個案計畫規模最大者是「新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案」，投資金額達520.14億元；官員表示，此案已經公告招商，因屬大案件，等標期達7個月較長，簽約時程可能落在明年。（編輯：張均懋）1110629

延伸閱讀
國發會：公建經費5月達成率31.02% 10年來同期新高劉泰英：疫情戰爭影響經濟 政府可多投資公共建設台壽通過19億元投資案 參與台中洲際棒球場開發民間捐資1億興建 台南白河新圖書館預定7月完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族