上半年民間參與公共建設簽約近2000億元 全年拚新高

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（中央社記者張璦台北29日電）財政部今天公布上半年民間參與公共建設成效，總簽約件數56件，金額達新台幣1954億元，已超越去年整年金額；官員表示，目前在議約中的案子，規模約達400億元，若順利招商成功，今年全年簽約金額有望創下新高。

財政部推動促參司今天舉辦例行記者會指出，儘管受COVID-19疫情影響，民間參與公共建設仍在今年上半年繳出亮眼成績，截至6月底，已簽約1954億元，超越去年1888億元簽約金額，預估今年全年簽約金額可寫下新高紀錄。

推動促參司表示，據統計，上述56件民參案件，依促參法辦理簽約達34件，金額360億元，其中以台中市政府簽約164億元最佳，主要是「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」投資金額高達157億元，經濟部暫以簽約87億元居次。

與此同時，推動促參司指出，依其他法令辦理案件以高雄市政府簽約620億元最佳，高雄市也穩坐上半年招商王，其中「多功能經貿園區特貿三都市更新案（北基地）」，投資金額高達397億元。

今年截至6月底，依促參法辦理已簽約案件中，「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」以簽約金額高達157億元居榜首，第2名是「台南市新市區統一大型物流中心BOO案」，金額54億元，辦理機關為經濟部；第3名為「桃園北區水資源回收中心再生水有償BTO計畫」，金額47億元，桃園市政府為辦理機關。

依其他法令辦理的已簽約案件，以「高雄市多功能經貿園區特貿三都更案」397億元居冠，其次是「台北市北投區軟橋段91地號市有土地設定地上權案」，簽約金額309億元，排名第3為「高鐵桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，金額達273億元。

此外，「111年民間參與公共建設招商大會」將於7月1日下午2時，於南港展覽館2館登場，將釋出今年下半年至明年上半年投資商機82案，金額達2245億元。

推動促參司指出，82件商機案源中，依促參法辦理者共計46案，計畫規模約480億元，以交通建設9件、運動設施9件及文教設施7件，為案件數最多的前3名公共建設類別。

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個案計畫規模前3名分別為教育部「八德智慧健康創新園區BOT案」，金額125億元；國軍退除役官兵輔導委員會「宜蘭榮民文化藝術館BOT案」，金額84億元，行政院農業委員會「嘉義市阿里山林業村BOT案」，金額57億元。

此外，運用大眾捷運法等其他法規辦理，引進民間投資的案件有36件，規模逾1765億元，個案計畫規模最大者是「新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案」，投資金額達520.14億元；官員表示，此案已經公告招商，因屬大案件，等標期達7個月較長，簽約時程可能落在明年。（編輯：張均懋）1110629