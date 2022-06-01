劉泰英：疫情戰爭影響經濟 政府可多投資公共建設

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣財經界大老、台灣綜合研究院創辦人劉泰英今天接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭影響全球經濟，建議政府除了發五倍券，可多投資公共建設。

前總統李登輝培育的台灣和牛「源興牛」，由源興居生技研發成功，劉泰英目前擔任源興居生技股份有限公司董事長。

源興居生技今天與亞細亞智慧財產保護股份有限公司舉行記者會，介紹即將從日本引進的日本國產牛「櫻花牛」，雙方將在育種繁殖、飼料調配與育肥技術深度交流，並在行銷、通路密切合作。

劉泰英接受媒體聯訪時，針對行政院已將今年台灣經濟成長率從原本預估4.42%，下修至3.91%，劉泰英也認為要保住4%不容易。

有關通膨問題，劉泰英說，疫情重創全球經濟，加上俄烏戰爭，很多國家推出刺激經濟措施，造成通膨升溫，去年下半，各國又朝升息及緊縮貨幣方向發展，股市和經濟都受影響，他認為這是無法避免的過渡期。

劉泰英說，明年的經濟狀況仍是觀察疫情與俄烏戰爭的發展，如果疫情早日紓解，俄烏戰爭也可告一段落，對全球經濟復甦是一大助力。

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劉泰英建議，政府除了發五倍券振興經濟外，也可多投資公共建設，創造就業機會，從根本改善台灣的經濟。

劉泰英相當看好台日的畜產合作，他說，台灣開放日本牛肉進口已快5年，國人熟知的日本牛內仍侷限在所謂純種和牛，也就是銘柄和牛；事實上，有80%的日本消費者常食用的國產牛肉，是由黑毛和牛與霍爾斯坦等乳牛品種培育出來的雜交牛，在日本和牛等級介於A3~A4，與源興牛的發展相似，具有油花好看、口感佳但不油膩的特色。（編輯：陳仁華）1110601