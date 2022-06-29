長榮除息紅翻黑 台股跌199點失守15300關卡

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（中央社記者潘智義台北29日電）受美股大跌影響，台股今天由半導體族群領跌，加上航運股長榮填息轉貼息，加權指數終場下挫199.79點，以15240.13點作收，跌破15300點整數關卡及5日均線約15341點。

加權指數終場收在15240.13點，大跌199.79點，跌幅1.29%，成交值新台幣2434.65億元，8大類股都收黑。

半導體族群走弱，晶圓代工雙雄台積電收在最低價491元，下跌1.31%；聯電收40.9元，下挫2.27%。IC設計大廠聯發科開低走高，終場收在661元，上揚1.54%。

力積電收41.7元，下挫2.57%；環球晶收475.5元，收跌3.55%。

宏達電昨日發表首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro，今天股價走弱，收在52元跌停價。

貨櫃三雄長榮今天除息，雖然早盤逆勢上漲，一度有填息之勢，但11時過後翻黑，終場收在89元，下挫1.66%；陽明更收在最低價85.5元，重挫6.76%；萬海收120元，大跌6.25%；類股指數重摔7.79%。

生技股走強，類股指數上漲1.98%。藥華藥一度衝上547元漲停價，終場收在542元，仍大漲8.94%；益得及保瑞均強勢攻上漲停29.55元與261.5元

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天重挫主因半導體族群壓盤，若半導體股不止跌回穩，盤勢很難有較明顯漲勢，台積電、聯電收黑，聯發科在早盤破底之後再翻紅，仍難挽偏弱格局。

廖健佑指出，因外資近期賣超半導體族群，可先觀察外資動向，包括外資針對新加坡富時台指、香港摩台指是否壓低結算，後續再觀察7月中的台積電法人說明會的訂單、產能利用率狀況，待消息面因素釐清後，再決定後續布局。

他認為，在半導體族群不強的情況下，即便美股大漲，帶動台股的上漲空間也有限，可能由本土資金投入中小型股拉抬盤勢，投信看好的個股有表現機會。（編輯：楊蘭軒）1110629