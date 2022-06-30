卞志祥接台灣微軟總經理 睽違15年再次內部提拔

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣微軟今天宣布，7月1日起將由卞志祥接任台灣微軟總經理，領導微軟在台灣的策略布局、營運與業務發展，為台灣微軟睽違15年後再次提拔內部優秀人才擔任總經理要職。

原台灣微軟總經理孫基康將升任總部要職，新職務內容將另擇期布達。

台灣微軟透過新聞稿指出，卞志祥升任為台灣微軟總經理之前，擔任台灣微軟大型企業商務事務群總經理，創下2倍業績成長的表現，帶動數據和資安產業解決方案的銷售成長。

加入微軟之前，卞志祥曾任湯森路透台灣區總經理及北亞區董事、IDC國際數據資訊台灣暨香港分公司總經理、Hewlett-Packard台灣分公司資深副總經理等職務。

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卞志祥說，隨著台灣資料中心區域落地腳步接近，秉持著公司使命與以客戶為中心的精神，透過智慧雲端平台，期待與客戶、合作夥伴及微軟團隊攜手，加速產業進步，發展永續經營，培育在地科技人才，持續為台灣注入創新能量。

微軟大中華區總裁兼執行長侯陽表示，期待卞志祥在全新崗位，帶領微軟團隊持續深耕台灣市場。他也感謝孫基康於任內引領台灣業務蓬勃發展，更因表現優異獲總部攬才，期待孫基康於新崗位持續協助台灣產業轉型。（編輯：蘇志宗）1110630