騰雲通過配發股利3.5元 估海內外營收雙位數成長

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（中央社記者吳家豪台北30日電）電商類股騰雲今天召開股東常會，通過每股配發現金股利新台幣2.5元及股票股利1元，合計3.5元，看好今年海內外營收皆有望成長雙位數百分比。

騰雲去年繳出亮眼成績，集團合併營收達3.76億元，年增25.35%；稅後淨利約4900萬元，年增1.18倍，淨利率由7.49%成長至13.04%，每股盈餘3.22元。

騰雲發布新聞稿表示，騰雲從各式商業場域切入，協助海內外零售業者在線上與線下的開店、系統建置，在國內大型百貨商場市占率已逾6成。

海外業務拓展方面，騰雲透過與各國國際戰略夥伴合作，除在中國、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場外，近期更積極擴張商業版圖，先後成立騰雲馬來西亞分公司、騰創數析、騰加數位，以集團化方式建立多角化的解決方案生態圈。

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展望今年營運，騰雲代理發言人史美圻表示，騰雲海內外策略布局逐漸成形，營收成長動能強勁，今年海內外收入皆有望達雙位數百分比的成長。

史美圻說，騰雲今年7月初獲國家發展委員會邀請，以台灣新創國家隊之姿至東京參與首屆「日本台灣新創高峰會」，騰雲將分享在數位轉型全方位OMO解決方案的發展關鍵與成果，期許與日本企業及新創一起挖掘更多國際市場潛在商機。（編輯：張均懋）1110630