集保：72家公發公司股東會採視訊會議平台召開

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（中央社記者潘智義台北30日電）股東會視訊會議平台今年4月1日正式上線，集保結算所董事長朱漢強今天表示，今年度共72家公開發行公司使用集保結算所視訊會議平台，並多達2千餘人登記參加，順利完成召開。

朱漢強透過新聞稿指出，配合主管機關政策，因應數位趨勢潮流，集保結算所依「公開發行股票公司股務處理準則」相關規範，建置「股東會視訊會議平台」，股東會視訊會議分為視訊股東會（純視訊）及視訊輔助股東會（混合型）兩種。

集保說明，對公開發行公司而言，今年是制度正式上路的第一年，尚未修正章程的公司僅可採用視訊輔助股東會，共有72家公司股東會採用，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業，共襄盛舉。

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除去年疫情期間已有試用過的17家公司外，今年多數申請使用公司均未曾以視訊方式召開股東會的經驗，為使股東會順利進行，集保結算所針對各公司組成專屬服務團隊，提供問題諮詢，並配合公司及其股務單位進行多場會前測試、預演，更於開會當日現場協助，襄助公司順利召開股東會。

另外，股東會旺季期間，因應單日多家公司同時召開股東會，集保結算所特別設置戰情室，全程監控，即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中，5月26、27日及6月17日更有10家以上公司同時召開視訊輔助股東會，皆順利完成。（編輯：張均懋）1110630