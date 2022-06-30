更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電價調整方案7/1上路 教你用電費帳單判斷是否被漲價
首頁 / 產經

遠東SOGO承租大巨蛋商場 估2024下半年陸續開業

2022/6/30 20:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）遠東SOGO百貨與遠雄巨蛋公司今天完成簽署商場租賃合約，由遠東SOGO百貨承租台北大巨蛋面積超過4.2萬坪的商場並負責招商，預計2024年下半年陸續開業。

遠雄巨蛋透過新聞稿表示，今天簽約是由遠雄巨蛋公司總經理湯佳峯及遠東SOGO百貨總經理杜金森代表，正式簽訂長期戰略合作契約。

遠雄巨蛋說明，台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、飯店及辦公樓組成，商場區域為商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓及6樓、巨蛋體育館外圍1樓商場、地下1樓體育館入口商場及地下2樓捷運連通道商場等，共計約4.2萬坪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

遠雄巨蛋指出，台北大巨蛋商場可望成為台北市最大的購物空間，開幕後約可創造超過2000個就業機會，且結合東區、信義區人潮，除了能刺激民生消費，也能帶動周邊產業發展。

遠雄巨蛋表示，另依據與台北市政府的BOT契約，將優先提供契約規定對象工作機會，鄰近的新仁里、華聲里、正聲里的里民也可在體育館附設餐廳享有餐飲折扣，展現企業回饋地方鄰里精神。（編輯：林興盟）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族