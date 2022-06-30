遠東SOGO承租大巨蛋商場 估2024下半年陸續開業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）遠東SOGO百貨與遠雄巨蛋公司今天完成簽署商場租賃合約，由遠東SOGO百貨承租台北大巨蛋面積超過4.2萬坪的商場並負責招商，預計2024年下半年陸續開業。

遠雄巨蛋透過新聞稿表示，今天簽約是由遠雄巨蛋公司總經理湯佳峯及遠東SOGO百貨總經理杜金森代表，正式簽訂長期戰略合作契約。

遠雄巨蛋說明，台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、飯店及辦公樓組成，商場區域為商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓及6樓、巨蛋體育館外圍1樓商場、地下1樓體育館入口商場及地下2樓捷運連通道商場等，共計約4.2萬坪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遠雄巨蛋指出，台北大巨蛋商場可望成為台北市最大的購物空間，開幕後約可創造超過2000個就業機會，且結合東區、信義區人潮，除了能刺激民生消費，也能帶動周邊產業發展。

遠雄巨蛋表示，另依據與台北市政府的BOT契約，將優先提供契約規定對象工作機會，鄰近的新仁里、華聲里、正聲里的里民也可在體育館附設餐廳享有餐飲折扣，展現企業回饋地方鄰里精神。（編輯：林興盟）1110630