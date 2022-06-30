打炒房、升息及疫情衝擊 房貸年增率創15個月新低

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（中央社記者謝方娪台北30日電）打炒房效應顯現、央行升息加上疫情升溫，今年5月底本國銀行購置住宅貸款餘額達新台幣9兆460億元，年增率9.06%，創2021年3月以來新低。

金管會今天公布最新統計，截至今年5月底，本國銀行購置住宅貸款餘額達9兆460億元，較去年同期增加7512億元、年增率9.06%，不僅較4月底年增率減少0.17個百分點，更創2021年3月以來、15個月新低。

金管會銀行局副局長林志吉表示，5月底國銀購置住宅貸款年增率9.06%，創近1年多以來新低，有3大原因，第一是政府健全房地產相關措施，第二是央行升息，第三是4月下旬以來國內疫情顯著升溫，影響民眾看房意願。

另一方面，截至今年5月底，本國銀行建築貸款餘額達3兆2837億元，較去年同期增加3648億元、年增率12.5%，反較4月底年增率增加0.13個百分點。

林志吉說，5月底國銀建築貸款年增率較4月底提高，推測是近期原物料價格走揚，建商和往來銀行在約定額度內檢附相關支出證明請款，加上央行規定購地貸款要在18個月內動工，建商有動工壓力，帶動建築貸款攀升，不過5月底建融年增率相比近2年仍是相對低的水準。

觀察國銀不動產放款品質，截至5月底住宅貸款逾放金額73億元，逾放比0.08%，和4月底持平；建築貸款逾放金額29億元，單月大增12億元，逾放比走升至0.09%。

林志吉說，主因有一起建築貸款聯貸案超過清償期限，銀行轉列逾放；外界關注是否因原物料上漲，有小型建商開始撐不住，林志吉說仍要再觀察，因前2月逾放金額相對較低，去年建融單月逾放金額多落在20至40億元區間，需再觀察是短期還是長期現象。

另依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%為警戒線。

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金管會統計，截至今年5月底，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達12.96兆元，續創新高，月增0.08兆元；存款總餘額及金融債券發售額47.91兆元，月減0.03兆元，依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率為27.05%，月增0.19個百分點。

從個別銀行觀察，不動產放款比率超過29%銀行有2家，月增1家，比率介於28%至29%區間的銀行有8家，月減2家；27%至28%區間的銀行有9家，月增2家。林志吉說，比率超過29%的銀行，不動產放款僅小幅增加，主因比率分母、即存款減少，帶動比率跳增至29%以上。（編輯：張均懋）1110630