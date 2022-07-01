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總格精密擬砸1.02億元 收購華銳加工機營業資產

2022/7/1 12:16（7/1 12:21 更新）
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總格精密總經理侯建富1日上午在櫃檯買賣中心舉行記者會，說明董事會決議收購華銳精機加工機營業與資產事宜。中央社記者鍾榮峰攝 111年7月1日
總格精密總經理侯建富1日上午在櫃檯買賣中心舉行記者會，說明董事會決議收購華銳精機加工機營業與資產事宜。中央社記者鍾榮峰攝 111年7月1日
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）興櫃PCB成型機和鑽孔機製造商總格精密今天召開董事會，通過擬以對價新台幣1.02億元，收購華銳精機加工機相關營業資產，預計併購基準日10月1日。

總格精密將在8月29日召開股東臨時會討論此併購案。

總格精密總經理侯建富今天上午在櫃檯買賣中心說明相關內容，他表示，公司主要考量策略發展所需，提升經營績效與市場競爭力，董事會決議通過按照企業併購法規定，擬以現金對價取得華銳精機的加工機相關營業與資產。

侯建富表示，總格精密與華銳精機雙方已洽談1年半，達成共識，總格精密市場以台灣、韓國、印度、中國大陸為主，華銳精機以歐洲市場為主，總格精密現有業務與華銳精機加工機業務在產品和客戶市場並無重疊。

他指出，總格精密在併購後，除了擴大營業規模，也可藉由原有產品表現，為客戶提供多元服務，達到產品線與客戶群互補綜效，優化技術整合與生產資源，強化未來公司產品組合的完整性。

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總格精密創立於1990年，1996年投入印刷電路板（PCB）成型機開發製造，與歐洲印刷電路板設備廠合作，生產多軸高速PCB鑽孔機，目前已開發全系列PCB成型機及鑽孔機、以及雷射應用相關設備。

華銳精機專注五軸加工中心機，產品包括CNC立式加工中心機、CNC鑽孔攻牙中心機、CNC五軸加工中心機、龍門加工中心機、CNC臥式加工中心機等，產品銷往土耳其、義大利、捷克、德國、新加坡和以色列等。（編輯：楊蘭軒）1110701

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