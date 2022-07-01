六都6月建物買賣移轉棟數年減15% 南部衰退最多

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（中央社記者潘智義台北1日電）根據六都地政局最新公布資料顯示，6月六都建物買賣移轉棟數為2.13萬棟，年減近15%，月減近7%，尤其台南、高雄分別年減31.2%、20%最多。

綜觀六都6月買賣移轉棟數，台北市2452棟，月減20.1%、年減17.4%；新北市5394棟，月減5.7%、年減3.8%；桃園市3665棟，月減4.4%、年減13.5%；台中市4191棟、月減3.4%、年減11.8%；台南市2244棟，月增0.5%、年減31.2%；高雄市3358棟、月減7.9%、年減20.0%。

六都今年6月買賣移轉棟與去年同期相比全數下降，台南市年減幅高達3成，高雄市也降了2成，南部交易緊縮程度相對明顯。

以近幾月市場交易持續受到疫情等因素干擾，信義房屋預料7月的移轉數據也不會好。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿指出，以去年經驗來看，去年5月19日全國因應疫情升級為三級管制，但移轉棟數真正大幅衰退時間是落在7月，月減幅度高達3成，而今年4月28日新增確診人數才開始破萬人，以之前的經驗推估，6月已開始反映疫情擴散的影響，加上6月升息與股災多重打擊，接下來幾個月的建物買賣移轉可能備受考驗。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府的打炒房政策尚未利空出盡，加上升息的不確定因素持續籠罩房市，許多消費者評估現今房價處於高原期，在升息循環下購屋壓力較大，暫時收手觀望，

因此，不僅6月買賣移轉棟數較先前明顯下滑，今年上半年累計買賣移轉棟數，也因6月量能驟減，宣告由正轉負，原本六都前5個月買賣移轉量還年增0.7%，如今前6個月買賣移轉量變成年減2.2%，房市量縮格局愈來愈鮮明。

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大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，政府打房一波接一波，在金管會加強金檢後，房貸條件普遍不如過去理想，今年升息後買方貸款壓力增加，拉長考慮時間，各區交易跟去年相比多數下降，央行啟動升息循環，下半年的交易將持續受到牽制。

郎美囡指出，南部房市去年價量齊揚，諸多區域房價拉升力道強，買方居高思危，不輕易出手，另一方面，南部尚具有科技園區話題，加上營建成本上漲因素，長期而言房市可能還有成長空間，賣方若無資金壓力傾向惜售，買賣雙方各有顧慮也促使市場降溫。（編輯：張均懋）1110701