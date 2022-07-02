從筆電跨界外骨骼 代工廠軟硬兼施找新藍海

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（中央社記者吳家豪台北2日電）筆記型電腦代工廠以往面臨獲利偏低的困境，為提高附加價值，緯創研發醫療用外骨骼機器人，積極打入東南亞市場。仁寶布局智慧醫療解決方案，與奇美醫院共同研發心臟血管造影病徵自動標註與判讀系統。

緯創於2016年成立全資子公司緯創醫學科技，替醫療器材品牌公司提供設計與製造服務。緯創醫學科技董事長黃柏漙曾受訪表示，緯創醫學2021年營收約新台幣5億元，其中傳統醫材代工略受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但醫材代工實力已從「幼稚園」進步到「國小」程度，預期今明年將持續成長。

黃柏漙認為，醫材代工屬於製造創新，是緯創醫學營收主力，今年成長較快；外骨骼機器人和醫療服務直接面對客戶，未來會創造更多價值。

緯創醫學的外骨骼產品透過輕薄貼身的穿戴式應用，可主動偵測穿戴者的關節動作變化，配合使用者的行動能力，在適當時機給予輔助，協助中風患者維護身體功能、構造，促進活動參與，將以社區活動中心及居家輔助為推廣方向。

緯創醫學去年4月攜手羅東博愛醫院，啟用智能復健機器人中心，由緯創醫學提供外骨骼、電動輪椅及輔助設備等產品，發展復健醫療新模式。緯創醫學外骨骼機器人目前在東京、馬來西亞都設有體驗中心，正在東南亞多國部署中。

另一家代工廠仁寶近年來也積極布局智慧醫療市場，雖然醫療事業占整體營收比重仍低，但仁寶旗下醫療子公司包含瑞寶生醫、勤立生技、神寶醫資等，大多數已達損益兩平或獲利，未來不排除走向初次公開發行（IPO）。

今年6月7日台南市政府與日本元氣集團所屬子公司台灣元氣村長照社團法人簽約合作，由仁寶提供為日間照顧及居家服務機構開發的解決方案，共同建構長期照顧多層級且連續性照顧環境的多元長照中心。

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6月8日仁寶宣布與財團法人奇美醫院攜手研究開發心臟血管造影病徵自動標註與判讀系統，有助於臨床醫師載入患者心血管影像後，一鍵圈選標註病徵，將在奇美醫院導入進行3年的試營運。

仁寶董事長許勝雄日前在股東常會指出，仁寶醫療體系與新北市政府進行BOT案，會在瑞芳礦工醫院附近興建醫院，未來將成為仁寶智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、預防醫療的驗證場域，也會規劃24小時急診服務，希望醫療體系能為需要幫助的弱勢區域盡一番心力。（編輯：郭無患）1110702