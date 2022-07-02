美費半指數收黑3.83% 法人：半導體2大利空待解

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美股費城半導體指數今天下挫3.83%作收，台積電美國存託憑證（ADR）暴跌近6%。法人分析，市場擔心半導體族群下半年和明年獲利受影響，導致相關族群大幅拉回，若要翻轉走勢，需觀察高通膨、美國聯準會資金緊縮等2大利空是否出現變化。

美股1日交易清淡，投資人擔心決策當局為抑制通膨所採取的大刀闊斧措施，將傷害經濟成長，但尾盤扭轉頹勢，道瓊工業指數終場上漲321.83點，或1.05%，收在31097.26點；標準普爾500指數上漲39.95點，或1.06%，收在3825.33點；那斯達克指數上漲99.10點，或0.90%，收在11127.84點；費城半導體指數下跌97.795點，或3.83%，收在2458.456點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，半導體是高成長族群，近2年業績大幅成長，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是重要因素，因為疫情民眾無法外出，對電子商品需求擴增。

蔡明翰指出，半導體經過2年供不應求，市場慢慢調整，最近經濟面有減緩疑慮，導致股市先行下跌。今年上半年股市已大幅拉回，主要聚焦本益比修正，投資人擔心未來趨勢慢慢往下走，不過對基本面和獲利面影響不大。

蔡明翰認為，下半年股市慢慢進入獲利面修正，重要關鍵是資金面，目前費半指數2大利空包括高通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）資金轉趨緊縮，導致半導體族群大幅修正，市場擔心下半年獲利面受影響，甚至明年獲利可能衰退。

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他也提到，如果下半年經濟衰退幅度沒有預期來得大，道瓊指數有機會持穩，後續半導體修正會比較趨緩。由於短線半導體修正幅度太大，有望先止穩反彈，後續走勢若要大幅轉變，還需觀察高通膨、Fed資金緊縮是否出現變化，目前看來第3季要翻轉的機率不高，股市仍面臨較大壓力。

富邦投顧表示，台股在升息持續、通膨升溫、電價調漲等負面因素干擾下，持續影響偏弱的市場信心，指數長黑跌破前低，待修正整理完後，大盤仍有技術型跌深反彈機會。（編輯：郭無患）1110702