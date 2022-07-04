鮮活果汁6月營收年減18% 下半年追進度

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）鮮活果汁-KY公布6月合併營收新台幣4.1億元，月增2.5%，但年減18%；累計上半年營收18.97億元，年減17.92%。鮮活表示，主要受到大陸COVID-19疫情反覆影響，民生消費復甦趨緩，下半年衝新產品追進度。

手搖飲原料廠鮮活表示，去年上半年，中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，地方政府祭出多項刺激消費政策，促進民生消費市場快速回溫。

今年上半年，中國大陸疫情反覆，民生消費與物流深受影響，上海疫情雖已經解封，但部分區域仍持續管控，一些省分則出現區域疫情；且逢傳統雨季，廣東、福建、廣西持續下雨時間較長，對整體銷量帶來一定影響。

鮮活指出，新式茶飲是快速創新的產業，憑藉研發優勢，針對不同手搖茶飲品牌提供差異化產品服務，並致力於研究市場流行趨勢，持續推出更具有顏值特色的高附加價值新產品，以提升競爭力，期望靠新產品追回上半年失去的業績。

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鮮活表示，雖然中國大陸面臨疫情干擾，消費力復甦趨緩，惟鮮活深耕新鮮、健康的飲品需求市場，憑藉生產流程標準化，維持產品的品質與穩定性，並掌握市場敏銳度，高規格工業化製造，不僅提升產品競爭力，更創造規模經濟，以保持巿場領先地位。

展望下半年，鮮活謹慎因應疫情對民生經濟活動的變化，針對市場趨勢，快速調整產銷節奏，將受惠大者恆大趨勢，持續深化市場滲透率，挾昆山、廣東及天津3座廠，每年總產能可達13萬噸優勢，待景氣築底回溫，公司營運穩健向上可期。（編輯：楊蘭軒）1110704