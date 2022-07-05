台積電再破底跌至435元 台股翻黑失守14200點
2022/7/5 11:15（7/5 11:19 更新）
台股5日跳空開高反彈逾百點，但追價力道不足，台積電翻黑下挫5元至435元再破底，指數震盪走低下跌，失守14200點關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天跳空開高反彈逾百點，早盤一度大漲超過270點，最高至14488.8點，但追價力道不足，台積電翻黑下挫5元至435元再破底，指數震盪走低下跌，失守14200點關卡，盤面以鋼鐵、汽車、生技類股表現相對較佳。
至10時51分左右，台股加權指數來到14185.89點，下跌31.17點，跌幅0.22%，成交值新台幣1319.45億元。電子股跌0.32%，金融股漲0.95%。
電子權值股台積電昨天寫下波段低點440元後，今天早盤股價勁揚逾2.3%，最高至451.5元、上漲11.5元，但10時30分翻黑，最低至435元。6月營收優於預期的鴻海盤中漲幅達3%，最高至103元。元宇宙概念股宏達電手機業務今年落底，今天股價一度強漲9%，最高60.3元。
航運貨櫃股長榮開高走低，漲幅從2%收斂至0.36%；陽明、萬海翻黑，跌幅約0.13%、2.6%。
生技股強勢反彈，泰福-KY漲幅超過6%，中化生、國光生上漲約4.5%、3.75%。鋼鐵股指標中鴻、中鋼漲幅約2.4%、1.2%。（編輯：趙蔚蘭）1110705
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