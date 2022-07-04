台積電等股利挹注 國發基金估今年獲利破200億

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（中央社記者張璦台北4日電）台積電股價續破底，作為原始股東的國發基金指出，截至今年首季持股占比仍有6.37%，台積電現金股利是國發基金重要獲利來源，加上投資的其他公司獲利亮眼，拉高股利發放水準，國發基金樂觀期待，今年淨利突破新台幣200億元大關。

行政院國家發展基金為推動產業投資的主要平台，今年第1季季報揭露，直接投資組合中，新興重要事業計67家，其中已上市、櫃達32家，合計投資金額為新台幣658.12億元；創業投資事業計59家，投資金額218.22億元。

今年3月底，國發基金淨值達1兆3335億元，加計歷年賸餘累積繳庫2800億元，及協助其他機關業務支出98.06億元，合計1兆6234億元，較國庫原始撥交金額309.33億元，增加1兆5925億元。

近期台股殺聲隆隆，晶圓代工廠台積電股價續破底，國發基金第1季季報顯示，截至今年3月底，持股比例仍有6.37%水位，等於持有逾16.5億股。

國發基金執行秘書蘇來守表示，台積電發放的現金股利持續是國發基金重要獲利來源，過去2年投資的其他企業現金股利回饋也逐漸增加，在此挹注之下，原則上可助攻國發基金今年獲利突破200億元大關。

此外，協助受COVID-19疫情影響新創事業專案方面，國發基金第1季季報指出，截至今年3月底，專案累計核准通過投資181家企業，累計投資金額達29.44億元；另外，協助新創事業紓困融資加碼方案，截至5月10日，累計提供957家企業融資信用保證，助新創企業取得99.5億元營運資金。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1110704