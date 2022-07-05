鴻海上修全年預期 早盤股價漲3%穩健邁向填息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海6月和第2季營收優於預期創同期新高，並上修今年營運預期，帶動今天早盤股價勁揚，最高來到103元，漲幅3%。

鴻海4日除息，每股配發現金股利新台幣5.2元，今天早盤股價反彈，填息率約38.4%，持續邁向填息之路。

展望第3季，鴻海對第3季展望審慎樂觀，但仍需密切觀察通膨後續發展，以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，可望顯著成長；鴻海對全年度展望也提高，表現將優於公司原先持平預期。

歐系外資法人4日報告，預期鴻海第3季業績可望較第2季持平、較去年同期成長6%至8%區間，有機會攻上新台幣1.5兆元，拚同期新高。

展望第4季與今年，外資法人估第4季業績有機會較第3季成長25%以上，拚與去年同期持平；今年整體業績目標年成長5%，再創歷史新高。

鴻海先前指出，到2025年集團毛利率目標朝向10%不變，有信心達標。

展望未來3年營運，鴻海重申到2025年，集團將取全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

在半導體領域，鴻海集團去年在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預期今年業績目標朝向年成長10%至20%邁進，2023年集團在半導體營收要超過新台幣1000億元。

鴻海6月自結合併營收5261.96億元，月成長2.33%，年成長31.02%，創同期新高；第2季自結營收1兆5104億元，季增7.26%，年增11.3%，也創同期新高；累計今年上半年自結營收2兆9186.05億元，年成長8.08%，也創歷年同期新高。（編輯：張均懋）1110705