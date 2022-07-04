鴻海推供應商100%用再生能源 目標2050年逾百家

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海積極推動供應商淨零和使用再生能源，承諾至2025年，推動逾45家電子類關鍵供應商使用100%再生電力生產，到2050年推動逾100家供應商使用100%再生能源。

鴻海積極布局綠色清潔能源，根據6月底公布的2021永續報告書，鴻海通過自建、收購方式增加屋頂式與地面式太陽能電站裝置容量，以及直接購買其他清潔能源，去年2021年，鴻海集團總裝置容量達260.20MW，全球清潔能源使用總量達48387.91萬kWh，清潔能源使用占比5.17%。

鴻海集團去年投入新台幣17.5億元在1587 項節能專案，總計節能量52.0982萬MWh，共減碳32.0925萬tCO2e，節能效益近新台幣13億元。

今年4月鴻海宣布台灣廠區採購綠電計畫，今年將採購約236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量，預期到2030年，累積達7000萬度（kWh）綠電；鴻海先前也宣示到2030年，綠電使用占比50%以上的目標。

另外，鴻海持續推動供應商淨零行動，根據永續報告書，去年98家供應商完成碳盤查，其中51家完成ISO 14064-1查證，減碳成果達9萬9296.93tCO2e；同時推動5家試點供應商使用再生能源，以及推動3家供應商取得UL 2799廢棄物零填埋認證，另外5家正在認證中，預估今年可通過認證。

鴻海中長期目標，承諾今年至2025年，推動使用100%再生電力生產鴻海產品的電子類關鍵供應商達到45家以上，2025年至2030年，推動75家以上廠商產品生產使用100%再生能源，2030年至2050年，推動超過100家廠商產品生產使用100%再生能源；獲廢棄物零填埋驗證的電子類特定供應商，由現行3家增加至25家以上。（編輯：張均懋）1110704