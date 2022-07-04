鴻海6月、第2季營收創高 本季審慎樂觀上修全年預期

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海自結6月合併營收新台幣5261.96億元，創歷年同期新高，第2季自結營收1兆5104億元，也創歷年同期新高。

展望第3季，鴻海指出，對第3季展望審慎樂觀，但仍須密切觀察通膨情況的後續發展，以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，可望顯著成長。鴻海對全年度展望也提高，表現將優於公司原先持平預期。

鴻海今天傍晚公布6月自結合併營收5261.96億元，較5月4977.75億元成長2.33%，比去年同期4016.17億元增加31.02%。

觀察4大產品線6月營收與5月相比，鴻海指出，雲端網路產品、電腦終端產品、及元件和其他產品均月成長雙位數百分點，優於公司預期。若6月與去年同期相比，4大產品均達強勁雙位數成長，也優於預期。

鴻海指出，伺服器產品6月拉貨動能持續，美系雲端服務供應商（CSP）客戶表現持續亮眼；中國大陸地區疫情封控解除，供應鏈情況較5月份穩定，帶動電腦終端產品、元件和其他產品成長。

至於6月消費智能產品，鴻海表示，即使面對疫情挑戰，集團供應鏈管理得宜，5月出貨相對順暢，基期較高；加上進入產品交換期，因此6月對5月表現略微衰退。

累計第2季自結營收1兆5104億元，較第1季1兆4075.53億元增加7.26%，比去年同期1兆3514.66億元增加11.3%。

觀察第2季與第1季表現，鴻海指出，雲端網路產品季增雙位數百分點；電腦終端產品類別及消費智能產品也有正成長表現。

若第2季與去年同期相比，鴻海指出，4大產品均有正成長，其中雲端網路產品及電腦終端產品年增雙位數百分點。

鴻海指出，伺服器市場整體需求維持旺盛；電腦受惠3月平板新品發布，以及鴻海供應鏈管理優勢，穩固較多零組件，與去年同期相比顯著成長；元件和其他產品受惠消費性及其他產品零組件需求，與去年同期相比正成長。

累計今年上半年鴻海自結合併營收2兆9186.05億元，較去年同期2兆7004.7億元成長8.08%，也創歷年同期新高。

鴻海表示，4大產品類別前6月營收均有正成長，其中雲端網路產品年成長雙位數百分點，電腦終端產品及元件和其他產品也顯著年成長，均優於公司預期。（編輯：楊凱翔）1110704