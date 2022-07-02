打造台灣電動車產業供應鏈 經濟部多路並進

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）經濟部打造護國神山電動車產業，擬爭取明年淨零碳排預算從新台幣 4000萬元倍數成長至上億元規模，力挺台廠研發；此外，貿協也計劃邀請鴻海、和碩等大廠籌組電動車拓銷團，參加10月美國台灣形象展。

歐盟日前正式達成決議，要自2035年起禁售燃油車，使電動車成未來移動的大勢所趨；不僅如此，面對國際2050淨零排放目標，電動車也成為台灣達成此目標的關鍵項目之一。

據國發會設定的淨零排放路徑規劃，設定2030年電動汽車占新售汽車比30%的目標，其中經濟部設定國產電動車市占率，要達到50%的目標，亦即假設2030年新車銷售量約40萬輛，其中要有6萬輛國產電動車。

為促進台灣電動車普及化，並加值台灣電動車產業，經濟部長王美花日前透露，經濟部正在盤點擴大電動車充電樁設置、鬆綁法規設置電動汽機車電池充電服務設施，並已推動電動車專屬時間電價。

工業局表示，各國對於台灣電動車市場格外重視，包括特斯拉等大車廠都已投入市場，且台灣在電動車零組件的國際供應上，也相當有能見度，台廠在國際供應鏈扮演重要角色。

在產業面，除既有「產業創新條例」投抵優惠支持廠商，經濟部工業局也預告「產創條例」修法，要再加碼租稅優惠，鼓勵電動車、半導體等台灣關鍵產業，投入更前瞻的研發，要鞏固台廠在國際產業鏈優勢地位。

工業局官員表示，台廠的電動車關鍵零組件，在國際電動車供應鏈中向來極具競爭力，在電動車五大系統都具關鍵角色，包括本屬台廠強項的汽車扣件、動力系統的馬達、齒輪箱，以及電池系統中的電池材料等。

官員也列舉，在這領域的佼佼者，包含富田的馬達、和大的齒輪箱，在電池系統中中有長春的銅箔、中碳的負極材料，立凱的正極材料，以及台塑的電解液等，都是外銷強項。

為達成淨零排放的目標，今年經濟部針對淨零排放預算有新台幣4000萬元，而在明年預算，希望爭取億元規模預算數。

另外，在拓銷面，貿協10月將在「2022年德國電動車展」設置「台灣電動車解決方案主題館」，並首度在美舉辦的「2022美國台灣形象展－智慧車輛主題館」，和11月的「2022年美國汽車售後服務零配件展（AAPEX）」。

貿協也將善用美國台灣形象展期間，邀請台灣電動車相關大廠，包括鴻海、和碩、鴻碩、緯創、健和興、光寶，以及車輛研究測試中心（ARTC）等，組團拜訪特斯拉、Lucid、Rivian、福特、GM、FORVIA等電動車龍頭大廠。（編輯：郭無患）1110702