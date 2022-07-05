騰雲簽約2大日商 共同開發日本、東南亞市場

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（中央社記者吳家豪台北5日電）電商類股騰雲受邀參加今天起在日本東京舉辦、為期2天的首屆「Together, Go Big.日本台灣新創高峰會」，並與日本2大商社簽訂戰略合作備忘錄，將共同開發日本及東南亞市場。

騰雲發布新聞稿指出，此次峰會由國發會旗下品牌Startup Island TAIWAN舉辦，以數位轉型為核心，前往東京進行台日交流。

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根據合作備忘錄內容，騰雲與日本富士軟件集團旗下VINX及日立解決方案（HITACHI SOLUTIONS）2大商社共同開發商務，將騰雲的數位轉型解決方案產品與技術導入日本及東南亞的連鎖零售業者、量販與購物中心，同時透過技術與解決方案合作，將虛實融合（OMO）數位行銷方案的建置與開發導入日本及東南亞大型商業設施。

騰雲表示，透過此次峰會的交流，能夠讓更多企業及投資人看到騰雲數位轉型解決方案實力，將與更多的國際夥伴、日本企業及新創攜手開發更多國際市場的效益、挖掘潛在商機，為公司創造及貢獻中長期的海外營收成長。（編輯：林興盟）1110705