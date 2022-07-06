台股跌破萬四 谷月涵：半年內再下跌空間有限

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（中央社記者謝方娪台北6日電）台股跌破萬四關卡，創19個月來波段低點，寬量國際（QIC）策略長谷月涵認為，近幾月台股跌幅已深，半年內再跌空間有限；匯市方面，他直言擔心新台幣仍有貶值空間。

谷月涵、台新金首席經濟學家李鎮宇今天出席北威論壇「停滯性通膨的可能性與傷害」，谷月涵提到，台股跌幅已深，估計不會再繼續大幅下修，半年內再下跌空間有限。

匯市方面，谷月涵擔心新台幣仍有下跌空間，即使台股已探底，要反彈仍要一段時間，必須有貨幣支持。

李鎮宇說，企業盈利受通膨抬高成本擠壓，企業開始陸續下修財測，也會反映在股價上，但估計股市修正到第3季有機會正式落底。

不過，李鎮宇同樣指出，股市落底後不會立刻反彈，會有至少半年至1年盤整期，「對經濟和股市的預測要稍微有點耐心」。

李鎮宇表示，現在已是恐慌極限，第3季應是布局好時機；谷月涵則提到，對股市展望不會太悲觀，投資策略上，台灣生技族群是可以關注的題材。

台股跌跌不休，今天終場跌破萬四大關，收在13985.51點，大跌363.69點，跌幅2.53%。（編輯：潘羿菁）1110706