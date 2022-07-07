精測除息 早盤股價走堅邁向填息
2022/7/7 09:15
（中央社記者鍾榮峰台北7日電）測試介面廠中華精測今天除息交易，每股配發股息新台幣13.6元，開盤參考基準364.5元，早盤股價走堅，最高來到374元，漲9.5元，填息率約69.8%，持續邁向填息之路。
展望下半年營運，精測預期可優於上半年表現，多款混針技術探針卡正在客戶端驗證，可望逐步挹注營收。
在新產品布局，精測先前指出，整合觸控驅動晶片（TDDI）測試探針卡驗證中，預估第3季有機會量產，LDDR4記憶體探針卡預計年底至明年初量產。
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展望今年，精測預估業績目標成長雙位數百分點，探針卡（Probe Card）業績占比目標超過5成；未來單季營益率目標回升至20%以上，毛利率維持在50%至55%區間。
精測第2季自結合併營收11.85億元，季增43%，較去年同期成長13.1%，創歷史同期新高，主要受惠固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片新客戶、5G智慧型手機應用處理器（AP）、射頻（RF）及高效能運算（HPC）晶片測試需求。（編輯：趙蔚蘭）1110707
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