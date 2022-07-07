國安基金是否護盤引關注 政院：若符合進場條件將開臨時會

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台股7日在電子股領軍下開高走高，站回14000點，早盤開高震盪一度拉回翻黑，再強彈逾350點。中央社記者吳家昇攝 111年7月7日

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（中央社記者賴于榛台北7日電）台股近日跌宕引發關注，行政院今天表示，國安基金密切注意近日股匯市變化，若股市異常，在符合進場條件的情況下，國安基金隨時都會召開臨時會處理。

各界關注國安基金是否進場護盤，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時回應，受到國際相關因素影響，股匯市也遭波及。

羅秉成說，股匯市交易還是要回到經濟基本原則，尊重市場機制，但若有異常特別狀況，政府有機制能因應，國安基金已密切注意近日股匯市變化，若股市異常，符合進場條件的情況下，將隨時召開臨時會處理。

根據國家金融安定基金設置及管理條例，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定疑慮時，得經委員會決議，動用可運用資金辦理買賣有價證券、期貨交易，或是其他經主管機關核准事項。（編輯：蘇龍麒）1110707